До +23: у Дніпрі прогнозують теплу погоду в п'ятницю

У п'ятницю, 23 жовтня, в Дніпрі оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища.

На території області збережеться висока (IV класу) пожежна небезпека, повідомили в Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології.

Так, синоптики прогнозують мінливу хмарність, день пройде без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі опуститься до 7-12 градусів, а вдень підніметься до 18-23 градусів тепла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 жовтня на кількох вулицях Дніпра не буде електрики. Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт.