До -2! Синоптики уточнили прогноз погоди в Дніпрі

Карина Бондаренко Життя міста 07:22, 21.04.2020

У вівторок, 21 квітня, в Дніпрі буде прохолодна і похмура погода.

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, опадів в цей день не очікується.

Температура повітря коливатиметься від 0 до -2 градусів вночі, вдень прогріється до +11...+13 градусів. Вітер північний 7-12 м/с.

Погода в Україні 21 квітня

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозом, в квітні в Україні буде тепла і дощова погода, але вже в травні очікується сильна посуха.

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