До 2° мороз: в Дніпро йде різке похолодання

У вівторок, 19 листопада, в Дніпрі попередили про небезпечне метеорологічне явище.

Так, в місті і на території області очікується туман, видимість 300-500 м, повідомили в Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології.

Погода в Дніпрі RU.BEST-WALLPAPER.NET

Вівторок пройде без істотних опадів. По місту та місцями по області буде туманно.

Синоптики прогнозують північно-східний вітер, 5-10 м/с. Температура повітря по області вночі складе від -2 градусів морозу до +3 градуси тепла, а вдень - +3...+8 градусів тепла. По місту вночі температура опуститься до 0...+2 градусів тепла, а вдень підніметься до +6...+8 градусів тепла.

Карта Український гідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з четверга, 21 листопада, температура піде на спад і прийде серйозне похолодання.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram