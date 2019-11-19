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Софія Ковнір
Софія Ковнір

До 2° мороз: в Дніпро йде різке похолодання

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У вівторок, 19 листопада, в Дніпрі попередили про небезпечне метеорологічне явище.

Так, в місті і на території області очікується туман, видимість 300-500 м, повідомили в Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології.

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До 5° морозу: синоптики заявили про зміну погоди в Україні

Погода в Дніпрі

Погода в Дніпрі

RU.BEST-WALLPAPER.NET

Вівторок пройде без істотних опадів. По місту та місцями по області буде туманно.

Синоптики прогнозують північно-східний вітер, 5-10 м/с. Температура повітря по області вночі складе від -2 градусів морозу до +3 градуси тепла, а вдень - +3...+8 градусів тепла. По місту вночі температура опуститься до 0...+2 градусів тепла, а вдень підніметься до +6...+8 градусів тепла.

Карта

Карта

Український гідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з четверга, 21 листопада, температура піде на спад і прийде серйозне похолодання.

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Автор
Софія Ковнір Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
Тег
погода
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