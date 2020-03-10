До +17: синоптики уточнили прогноз погоди в Дніпрі

У понеділок, 10 березня, в Дніпрі очікується тепла і суха погода.

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, в місті буде хмарно, опади не очікуються.

Температура повітря коливатиметься від +15 до +17 градусів вдень, вночі від +6 до +8 градусів. Вітер північно-західний 3-8 м/с.

Погода в Україні 10 березня

Як повідомляв OBOZREVATEL, спекотна погода в Україні, яка очікується навесні 2020 року, може призвести до подальшої серйозної посухи.

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