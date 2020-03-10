Головна Новини
10 березня • оновлено в 09:10
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Життя міста

Карина Бондаренко

До +17: синоптики уточнили прогноз погоди в Дніпрі

535
Читати матеріал російською

У понеділок, 10 березня, в Дніпрі очікується тепла і суха погода.

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, в місті буде хмарно, опади не очікуються.

Температура повітря коливатиметься від +15 до +17 градусів вдень, вночі від +6 до +8 градусів. Вітер північно-західний 3-8 м/с.

Погода в Україні 10 березня

Погода в Україні 10 березня

Як повідомляв OBOZREVATEL, спекотна погода в Україні, яка очікується навесні 2020 року, може призвести до подальшої серйозної посухи.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Тег
погода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги