До +13: синоптики дали свіжий прогноз погоди в Дніпрі

Аліна Рашевська Життя міста 07:35, 30.10.2020

У п'ятницю, 30 жовтня, в Дніпрі буде похмуро.

Хмари протримаються на небі до самого вечора. Опади не прогнозуються, повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +7 до +13 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 73-86%. Світанок настане о 06:22, захід очікується о 16:24.

Скріншот.
Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що погода в Україні в п'ятницю, 30 жовтня, буде місцями дощовою. Також оголошено штормове попередження.

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