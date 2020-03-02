Дніпрянка заповіла гроші на порятунок пораненого бійця: зворушлива історія

У Дніпрі жінка заповіла гроші на лікування пораненого бійця ООС в обласній лікарні імені Мечникова.

Останнє бажання після смерті матері виконала її дочка медик лікарні Ірина Сігал. Зворушливою історією поділився головний лікар Сергій Риженко на своїй сторінці в Facebook.

Він розповів, що Валентина Пилипівна збирала по 100 гривень з кожної своєї пенсії, щоб допомогти вижити солдату. На зібрані гроші її донька купила бинти і віддала в відділення, де врятували тисячі військових.

Дніпрянка заповіла гроші на порятунок пораненого бійця Facebook/Сергій Риженко

"Через їх будинок на "Тополі-1" протягом п'яти років проїхало тисячі швидких з аеропорту, доставляючи поранених в Дніпро в реанімацію Мечникова. Ірина Вікторівна купила бинтів і віддала в політравму, де було врятовано тисячі поранених. Вона виконала останнє прохання і заповіт. Ці вчинки дають надію і вселяють віру в справжні людські відносини", – написав Риженко.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпрі головний лікар лікарні імені Мечникова Сергій Риженко зворушливо привітав з Днем Народження генерала Збройних сил України, якому врятували життя.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!