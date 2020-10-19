Дніпрянка перемогла COVID-19 і детально описала симптоми й розвиток хвороби

Дніпрянка Анастасія Золотарьова перемогла коронавірус і детально описала симптоми COVID-19, проходження тесту, відвідування лікаря, лікування й розвиток захворювання.

На своїй сторінці в Facebook дівчина розповіла, що спочатку в неї з'явився кашель і боліло горло. Золотарьова підкреслила, що, втім, відчувала себе повною сил і здоровою, але про всяк випадок не пішла на роботу.

"Але наступного дня почали сильно боліти голова і очі – тут я запідозрила недобре і зв'язалася зі своїм сімейним лікарем. Мене направили на тест, а до нього сказали самоізолюватись, що я і зробила", – написала Золотарьова.

У коментарі під публікацією дівчина зазначила, що тест на коронавірус їй робили безкоштовно, але дуже довго – шість днів.

"Далі симптоми зростали: підвищилася температура, не сильно, до 37-37,5, але постійно трималася. Загалом вона не спадала майже два тижні, що я перебуваю вдома. Потім почало нудити, а на сьомий день хвороби пропав нюх і стало важче дихати під час якогось навантаження. Тоді я зрозуміла, що це точно корона, хоча результат тесту ще не прийшов", – описала вона.

Весь час хвороби дівчина відчувала себе дуже слабкою, сил не було зовсім. За словами Золотарьової, півгодинна прогулянка на вулиці "стомлювала так, ніби тягала мішки з піском на дев'ятий поверх".

"Слабкість, до речі, залишається досі. Але мій сімейний лікар каже, що це нормально – організм переніс стрес, і слабкість я буду відчувати ще близько місяця", – підкреслила перехворіла на коронавірус.

За словами Золотарьової, через тиждень від початку хвороби вона відчула себе набагато краще. До неї повернувся нюх і лікарка дозволила вийти на роботу без проходження повторного тесту.

"Є критерії, за якими лікар визначає таку можливість, і здавати повторний тест зараз уже немає необхідності. Описувати, як я лікувалася, не буду – бо не лікувалася я, по суті, ніяк. Приймала сон тричі в день, багато води й вітаміни. Організм впорався з цією заразою сам", – додала дівчина.

Позитивний результат тесту на коронавірус. Анастасія Золотарьова в Facebook

Дівчина описала симптоми хвороби. Анастасія Золотарьова в Facebook

Дніпрянка описала симптоми коронавірусу. Анастасія Золотарьова в Facebook

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