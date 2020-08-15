Дніпряни вийшли на акцію на підтримку протестуючих у Білорусі. Фото і відео

У п'ятницю ввечері, 14 серпня, в Дніпрі на Європейській площі пройшла акція на підтримку білоруського народу.

О 19:00 дніпряни зібралися в центрі міста, щоб показати свою небайдужість до подій у Білорусі та підтримати протестуючих. В руках у людей були біло-червоно-білі та синьо-жовті прапори і плакати, повідомляє кореспондент OBOZREVATEL з місця подій (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

Активісти розгорнули великий прапор

Люди прийшли з плакатами

Захід організували "Спільнота активної молоді" та "ФРІ Дніпро". Один з активістів Владислав Мельничук зазначив, що мета акції – показати солідарність українців з білорусами, адже вони неодноразово допомагали нам в боротьбі за нашу незалежність. Він згадав події Майдану і той факт, що одним з перших під час протестів загинув саме білорус Михайло Жизневский.

Присутні запалили фаєри і димові шашки і скандували патріотичне гасло "Живе Білорусь!".

Акція пройшла в форматі відкритого мікрофона – кожен бажаючий міг висловити слова підтримки протестуючим проти режиму Лукашенка в Білорусі. Люди також цитували вірші білоруського поета Янки Купали, тексти пісень гуртів "Ляпис Трубецкой" і "Brutto". Деякі зачитали і власні твори.

Після цього перед активістами виступив білорус, який вже майже рік живе в Дніпрі. Він розповів про те, як пишається своїми співгромадянами, які зараз масово виходять на вулиці в боротьбі за свою свободу.

Також на акції збирали підписи під листом до Європейського парламенту з вимогою звернути увагу на події в Білорусі і вплинути на беззаконня, що відбувається там.

Збір підписів під листом до Європейського парламенту

Раніше в Дніпрі біля Південного мостом з'явилося графіті на підтримку білоруського народу.

Графіті на підтримку білорусів в Дніпрі Telegram-канал "Соборний Сусіди"

Люди почали збиратися на площі заздалегідь

На мітинг прийшли кілька десятків городян

Зібралися представники різних поколінь

Люди скандували "Живе Білорусь!"

На акції були присутні силовики

Біло-червоно-білий стяг Білорусі

Хроніку протестів і подій в Білорусі читайте за посиланням.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що кияни вийшли підтримати протестуючих в Білорусі.