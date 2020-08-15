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Дніпряни вийшли на акцію на підтримку протестуючих у Білорусі. Фото і відео

Софія Закревська
Софія Закревська
Життя міста
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Дніпряни вийшли на акцію на підтримку протестуючих у Білорусі. Фото і відео

Дніпряни вийшли на акцію на підтримку протестуючих у Білорусі. Колаж

У п'ятницю ввечері, 14 серпня, в Дніпрі на Європейській площі пройшла акція на підтримку білоруського народу.

О 19:00 дніпряни зібралися в центрі міста, щоб показати свою небайдужість до подій у Білорусі та підтримати протестуючих. В руках у людей були біло-червоно-білі та синьо-жовті прапори і плакати, повідомляє кореспондент OBOZREVATEL з місця подій (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

Активісти розгорнули великий прапор

Активісти розгорнули великий прапор

Люди прийшли з плакатами

Люди прийшли з плакатами

Захід організували "Спільнота активної молоді" та "ФРІ Дніпро". Один з активістів Владислав Мельничук зазначив, що мета акції – показати солідарність українців з білорусами, адже вони неодноразово допомагали нам в боротьбі за нашу незалежність. Він згадав події Майдану і той факт, що одним з перших під час протестів загинув саме білорус Михайло Жизневский.

Присутні запалили фаєри і димові шашки і скандували патріотичне гасло "Живе Білорусь!".

Акція пройшла в форматі відкритого мікрофона – кожен бажаючий міг висловити слова підтримки протестуючим проти режиму Лукашенка в Білорусі. Люди також цитували вірші білоруського поета Янки Купали, тексти пісень гуртів "Ляпис Трубецкой" і "Brutto". Деякі зачитали і власні твори.

Після цього перед активістами виступив білорус, який вже майже рік живе в Дніпрі. Він розповів про те, як пишається своїми співгромадянами, які зараз масово виходять на вулиці в боротьбі за свою свободу.

Також на акції збирали підписи під листом до Європейського парламенту з вимогою звернути увагу на події в Білорусі і вплинути на беззаконня, що відбувається там.

Збір підписів під листом до Європейського парламенту

Збір підписів під листом до Європейського парламенту

Раніше в Дніпрі біля Південного мостом з'явилося графіті на підтримку білоруського народу.

Графіті на підтримку білорусів в Дніпрі

Графіті на підтримку білорусів в Дніпрі Telegram-канал "Соборний Сусіди"

Люди почали збиратися на площі заздалегідь

Люди почали збиратися на площі заздалегідь

На мітинг прийшли кілька десятків городян

На мітинг прийшли кілька десятків городян

Зібралися представники різних поколінь

Зібралися представники різних поколінь

Люди скандували "Живе Білорусь!"

Люди скандували "Живе Білорусь!"

На акції були присутні силовики

На акції були присутні силовики

Біло-червоно-білий стяг Білорусі

Біло-червоно-білий стяг Білорусі

Хроніку протестів і подій в Білорусі читайте за посиланням.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що кияни вийшли підтримати протестуючих в Білорусі.

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