Дніпряни вдячні за якісно відремонтовані дороги та тротуари в мікрорайонах міста

Дніпряни задоволені якісно відремонтованими дорогами та тротуарами в передмісті – кажуть, що стало зручно та комфортно як водіям, так і пішоходам.

У Дніпрі протягом останніх п'яти років системно ремонтують дороги – не лише в центрі, а й внутрішньоквартальні та заїзди до передмістя. Основні критерії – якість і сучасні технології укладання асфальту й головне – комплексне врахування елементів безбар'єрності, щоб людям старшого покоління, батькам із дитячими візочками, маломобільним групам населення та містянам із власним транспортом було зручно та безпечно пересуватися.

Нині за таким принципом завершують капітальний ремонт вулиці Моніторної. Це – одна з основних проїзних доріг, що з'єднує Метробудівську з житловим масивом Парус. Без капремонту вона стояла кілька десятиліть – з моменту зведення мікрорайону.

Місцева мешканка Галина Ляшенко живе тут близько 50 років. 81-річна жінка має проблеми зі здоров‘ям і не може пересуватися без милиць. Каже, що раніше в цьому районі вільно пройти вулицею було просто неможливо: "Ледь не жаби квакали. Хоч човном перепливай. Я ще коли ходити нормально могла – все одно складно: ями, кучугури. Мами тягнули ті візки. Дякую Філатову, що зробив. Пенсіонери тепер можуть відпочивати завдяки йому, годують, музика є (розповідає пані Галина про безкоштовний муніципальний табір "Золотий вік". – Ред.). Любить нас. Дорога тепер хороша, тротуар нормальний. Хоч танцюй. Світло є. З розумом зроблено".

Загалом на вул. Моніторній закінчують укладання асфальтобетонного покриття – у два шари, що суттєво подовжить використання дороги. А ще тут проклали зливову каналізацію. Усі дощоприймальники – єдиного зразка (з логотипом міста) та є тривкими до навантажень транспортом. Підрядник дає гарантію на дорогу 10 років і зауважує, що протягом останніх років у місті будівництво доріг просто кипить.

Відремонтовані тротуари тепер тішать перехожих, надто тих, хто виходить гуляти з малими дітьми. "Тепер дуже подобається. Чисто, акуратно. Дорога нормальна, дякуємо за це. Раніше не знаю, як навіть діти в школу ходили. Ми до ремонту ходили гуляти аж на Червоний Камінь. З візочком пройти неможливо було. Тротуару не було", – розповіла дніпрянка Олена Синельник, котра прогулюється вулицею з маленькою онукою.

Комплексний ремонт і перетворення їхнього простору виглядає як у кіно, говорить пенсіонерка: "Чистота, краса, калюжі нас не турбуватимуть. А до цього було взагалі – ховайся в жито. Як кажуть, Бог почув. Насправді, дякую Борису Філатову. Він нам як син".

Автомобілісти оновленій дорозі теж дуже раді, адже вже втомилися від того, що на легковій автівці фактично не можна було проїхати, не розбивши дна машини. "Дорога тепер подобається. І добре, що по місту роблять не лише центральні дороги, а й маленькі, придомові", – повідомив містянин Родіон Гаращенко.

Ремонт вулиці Моніторної загалом дозволить розвантажити прилеглі дороги. Також це забезпечить безперешкодний проїзд машин швидкої.

"Основні роботи виконано. Наступний етап, думаю, встановлення "лежачих поліцейських". Ми задоволені тим, що знаходимо можливість і надалі продовжувати капітальні ремонти та реконструкції насамперед прибудинкових територій, внутрішньоквартальних доріг. Це дійсно те, чого не робили десятиліттями", — зазначив мер Дніпра Борис Філатов, додавши, що пріоритетом у будівництві є оновлення вулиць, що з'єднують великі житломасиви з основними транспортними магістралями.