Дніпряни радіють комфортним і затишним поліклінікам

У Дніпрі містяни задоволені оновленими та зручними поліклініками. У місті дбають про комфорт людей. Надто коли йдеться про людське здоров’я. Головне – комфортність та доступність лікувальних закладів для всіх без винятку пацієнтів. Саме за таким принципом оновили міську поліклініку №4, котру, як і майже три десятки інших лікувальних закладів, місту вдалося повернути з обласного підпорядкування у власність громади.

Люди кажуть, що раніше пацієнтам із складними вадами здоров‘я було неможливо потрапити до медзакладу без сторонньої допомоги, а обладнання було застарілим. Нині ж поліклініка має зручний ґанок, вхід, хол і реєстратуру. Пандус зробили із системою танення снігу і льоду, відремонтували піддашок, облаштували гардероб, зону для возиків і кабінет видачі лікарняних листів.

"Ми дуже задоволені. Понад 40 років живу тут. Нарешті ми бачимо якісь зміни, дійшла справа до поліклініки. Мер нас почув. Раніше було неприпустимо – стара будівля, усе сиплеться, валиться", – згадує мешканка житломасиву Тополя Ірина Єрмакова.

Про те, наскільки для поліклініки важливий зручний пандус, жінка знає не з чуток, адже, коли доглядала хвору матір, відчула всю тяжкість його відсутності.

Пані Ірина схвалює роботу мера і навіть ладна запросити його на танок – на знак подяки. "Захват – інших слів не маю! Дай бог йому здоров‘я, нехай продовжує в тому ж дусі".

Дніпрянка Злата Романченко зітхнула з полегшенням, коли побачила, що під час ремонту поліклініки вклали тактильну плитку. Пані Романченко виховує дитину, що має вади зору: "Я дуже рада, що ми вийшли в цьому на загальноукраїнський рівень. Прекрасно, що це все частіше з‘являється в нас. Це правильно. Не лише для людей із вадами зору, але й просто для стареньких".

Системний підхід Філатова до якісного перетворення медицини містяни старшого покоління порівнюють із любов‘ю сина до батьків.

Ганна Черненко переконана: "Те, що він робить, – прекрасно. Думаю, меру справді не все одно. Він поліпшує якість життя містян. Дякую йому".

У лікарні також встановили якісні ліфти, які враховують габарити, зокрема, інвалідних візків. Раніше, розповідають медичні працівники, пацієнтів на візках доводилося підіймати на верхні поверхи на стільцях або м’яких ношах. Лікарі запевняють, що тепер в оновленій будівлі працювати – одне задоволення. Цей ремонт – ніби подарунок кожному з них: "Ми відчуваємо і гордість, і радість. Можемо хизуватися перед колегами". "Змінили поліклініку до невпізнаваності. Маломобільним людям є безперешкодний доступ не лише до холу, а й до інших поверхів", – розповідає Олексій Гарбузов.

Олена Величко працює в поліклініці 15 років і вважає, що нинішні якісні зміни – показник того, що мер Дніпра має чималі плани на подальше оновлення медицини: "Пишаємося нашим мером дуже сильно! Нарешті почали купувати також нове обладнання. Це дуже важливо. Чекаємо на ще більші зміни".

У поліклініці також утеплили фасад, відремонтували мережі стояків, водопостачання, каналізації, електропостачання, котрі раніше були "хронічними" проблеми центру. На першому поверсі також обладнали санвузли для маломобільних груп населення – про що давно просили і лікарі, і пацієнти.

"Це – плановий ремонт. Ми вводили в експлуатацію вхідні групи та перші поверхи і в інших поліклініках і центрах медико-санітарної допомоги. Усе зроблено за високим стандартом, який ми запроваджуємо по всьому місту. Адже медицина – це пріоритет", – зазначив мер Дніпра Борис Філатов. Він також додав, що в найближчих планах – приведення до ладу прилеглої території поліклініки.