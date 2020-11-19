Дніпряни – про оновлення зон відпочинку в їхніх мікрорайонах: навіть не мріяли про таку красу

Жителі Дніпра із задоволенням спостерігають, як їхні вулиці і двори стають кращими та комфортнішими. Як неодноразово наголошував мер Дніпра Борис Філатов, оновлення мікрорайонів і зон відпочинку, де живе найбільша кількість людей, є одним із пріоритетів.

"Скільки живу тут, завжди засмучував зовнішній вигляд дворів — усе розбите, старе і жахливе. Коли вже темно на вулиці, то й з дому виходити не хочеться. Тепер інша справа. Я радий, що чутиму під вікнами дитячий сміх, а не дзвін пляшок", — так описує зміни на проспекті Калнишевського місцевий мешканець Олександр. У його рідному дворі, біля будинків 12 і 24 нині завершили масштабну реконструкцію зони відпочинку. До цього ділянка десятиліттями захаращувалася, а місцеві жалілися: про повноцінні прогулянки біля свого дому вже стомилися й мріяти.

У Дніпрі завершили масштабну реконструкцію зони відпочинку.

До цього ділянка десятиліттями захаращувалася

"Ну а як, як тут можна було пройти? Ні з візочком, ні дитині на велосипеді не проїхати. Ходиш і думаєш: хоч би ноги не поламати. Тепер, нарешті, зробили як годиться. Мер допоміг. Філатов нас чує і завжди йде назустріч", — ділиться враженнями молода матуся Олена.

Після ремонту на майданчику відновили освітлення, встановили камери відеоспостереження. Поставили зручні лавочки, дитячий майданчик, урни. На тротуарах вклали бетонні плити, а газони оснастили системою автоматичного поливу. Облаштовано також зону для паркування.

"Тут тепер подобається всім. Філатов молодець. Берегти лише треба, утім це вже наша справа", — наголошують місцеві.

Після ремонту на майданчику відновили освітлення

Поставили зручні лавочки, дитячий майданчик, урни

Так, у наступні періоди місто продовжить опікуватися цим питанням — аби покращити життя містян. Зроблено багато. Але ще більше роботи - попереду.

"У нас справді амбітні цілі. Разом з нашим мером Борисом Філатовим, разом із усією командою ми системно працюватимемо для того, що б люди — незалежно від того, живуть вони в центрі чи у спальних районах, із задоволенням поверталися до себе додому, могли спокійно гуляти тут із дітьми та батьками", — зазначив депутат міської ради Сергій Пустовий.

На тротуарах вклали бетонні плити