Дніпропетровська облрада дасть по 15 тис. гривень кращим представникам молоді

Дніпропетровська обласна рада оголосила про конкурс на премію за досягнення в різних сферах суспільного життя, професійної діяльності, активну участь в розбудові регіону.

Прийом документів буде здійснюватися з 2 вересня по 2 жовтня поточного року, повідомляє пресслужба облради.

Облрада оголосила вручить премію активної молоді lp.edu.ua

Премія буде вручатися в наступних категоріях:

за внесок у розвиток місцевого самоврядування та місцевої самоорганізації населення, громадського руху;

за героїчні вчинки, самовідданість при виконанні громадського обов'язку, внесок в зміцнення державності;

за соціально-правовий захист дитинства, материнства і батьківства, утвердження ролі сім'ї в суспільстві, гуманістичну та волонтерську діяльність;

за внесок у розвиток промислового сектору, аграрної сфери, впровадження творчих, нових ідей, стартапів у створенні та веденні бізнесу;

за внесок у розвиток "зеленої" модернізації економіки області, впровадження "зелених ідей", ведення "зеленого" бізнесу, захист навколишнього природного середовища;

за досягнення в науковій і педагогічній діяльності;

за досягнення в культурно-мистецькій діяльності, збереження і популяризацію історичної та культурної спадщини, формування національної самосвідомості населення;

за внесок у розвиток сфери охорони здоров'я населення, популяризацію здорового способу життя;

за досягнення успіхів у спортивній діяльності, розвиток спортивного руху;

за активну журналістську діяльність;

"Юні дарування Дніпропетровщини" (14-17 років).

У конкурсі можуть взяти участь громадяни України віком від 14 до 35 років, зареєстровані на території області.

Документи для участі подають юридичні особи всіх форм власності, громадські організації та інші об'єднання громадян.

Організації можуть подавати тільки по одному кандидату в рамках однієї категорії.

Разом з документами необхідно буде надати факти і докази досягнень - відео, фото, замітки в пресі, відгуки, грамоти, сертифікати, подяки та інше за 2018-2019 роки.

Відбір кандидатів буде здійснюватися шляхом відкритого online-голосування. За підсумками голосування в кожній категорії відберуть по 10 кандидатів з найбільшою кількістю голосів. Надалі комісія визначить по 5 переможців у кожній категорії.

Переможці отримають премії в розмірі до 15 тис. гривень (без урахування податків).

Фінансування премії буде здійснюватися з бюджету області в рамках цільової програми.

Повний список документів, а також критерії відбору опубліковані на сайті облради.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі на День Незалежності 19-річна курсантка Національної академії внутрішніх справ Карина Щербініна самостійно затримала грабіжника. Поліцейська побачила, що двоє чоловіків бігли з вкраденої жіночою сумкою, наздогнала і затримала їх. Чоловіків передали слідчо-оперативній групі.

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