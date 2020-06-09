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9 червня • оновлено в 13:38
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Аліна Рашевська
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Дніпропетровщину поділять на нові райони: оприлюднена карта

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Міністерство розвитку громад і територій оприлюднило проекти майбутніх районів України. У Дніпропетровській області з 22-х наявних пропонують залишити лише шість: Нікопольський, Дніпровський, Криворізький, Кам'янський, Павлоградський і Новомосковський.

Одна з причин – величезні диспропорції параметрів існуючих районів, які не відповідають сучасним вимогам для організації ефективної місцевої влади. Як відзначили на сайті "Децентралізація", проект ще не затверджений і може в будь-який момент зазнати змін.

Дніпропетровщину поділять на нові райони

Дніпропетровщину поділять на нові райони

Колаж

Карти майбутніх районів підготовлені на основі пропозицій обласних державних адміністрацій і тривалих консультацій з асоціаціями та експертним середовищем. Рекомендації визначають нижчу межу чисельності населення в майбутньому районі – 150 тисяч жителів. Цей критерій базується на "Класифікації територіальних одиниць NUTS-3" Європейського Союзу.

"Ключовий момент – майбутні райони повинні бути оптимальними за своїми параметрами для того, щоб в них організувати ефективну систему державного управління, зокрема – формування на цьому рівні дієвих органів виконавчої влади", – прокоментував заступник Міністра розвитку громад і територій В'ячеслав Негода.

Дніпропетровщину поділять на нові райони: оприлюднена карта

decentralization.gov.ua

Згідно з проектом, з 490 районних центрів в Україні залишиться лише 118. Нагадаємо, що в минулому році Дніпропетровську область планували поділити на 5 районів: Дніпровський, Криворізький, Кам'янський, Нікопольський і Павлоградський.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Мінрегіон планує заборонити розміщення опалювальної газової техніки в квартирах нових багатоповерхівок.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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