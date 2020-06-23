Дніпропетровщину накриє грозовою негодою: чого чекати

На Дніпропетровщині очікується різке погіршення погодних умов. Так, з 23 по 30 червня в регіоні прогнозують сильні пориви вітру і попереджають про виникнення пожеж.

За прогнозами Дніпропетровського регіонального центру гідрометеорології, в найближчі дні очікується висока (5 класу) пожежна небезпека. Про це йдеться на сайті Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Прогнозується:

24 червня: мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 7-12 м/c. Під час грози місцями шквал 15-20 м/с. Температура повітря вночі від +13 до +18, вдень від +24 до +29.

Погода на Дніпропетровщині meteo.gov.ua

25 червня: мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі від +13 до +18, вдень від +24 до +29.

Погода на Дніпропетровщині meteo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у вівторок, 23 червня, в Дніпрі очікується мінлива хмарність.