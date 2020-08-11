Дніпро засипало величезним градом, буря поламала дерева: фото та відео негоди
У Дніпрі увечері 11 серпня пройшла сильна буря, місто накрило дощем і градом
Як пише "Інформатор", шквальний вітер повалив деякі дерева й обламав гілки в центрі міста, а град побив автомобілі (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
Головні вулиці Дніпра затопило. Град розміром із горошину обсипав Воскресенську, проспект Яворницького та найближчі вулиці.
Через буревій громадський транспорт ходив із затримками, передає vgorode.ua. Деякі маршрутки і тролейбуси були змушені змінити маршрут.
За оперативною інформацією ДСНС, рятувальники виїжджали ліквідовувати наслідки стихії 8 разів. Вони відкачують воду, прибирали обвалені дерева.
Так, на вулиці Харківській металевий лист відвалився від даху на п'ятому поверсі. Покриття також злетіло з даху на вулиці Старокозацькій.
На вулиці Князя Володимира Великого легковик затопило водою і двоє людей, які перебували всередині, не могли вийти.
На Антоновича дерево впало перед в'їздом до лікарні.
Вода також затопила ТРЦ "Мост Сіті", де не витримала ливнівка. Вода почала заливатися зверху в магазини.
Як писав OBOZREVATEL, в Україні в середу, 12 серпня, невеликий дощ пройде а півдні та сході країни, також очікується істотне похолодання.