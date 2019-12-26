Дніпро заручився підтримкою ЗМІ у змаганні за офіційний титул "Культурної столиці України"

У Дніпрі триває підготовка до формування заявки для участі міста у програмі Українського культурного фонду на отримання офіційного титулу "Культурної столиці України-2020" та гранту у 25 млн грн на реалізацію проєктів.

У рамках чергової зустрічі-обговорення, яку цим разом організували з представниками місцевих засобів масової інформації, місто заручилося інформаційною підтримкою і з їхньої сторони.

Дніпро бореться за титул "Культурної столиці України"

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"Ми відкриті для усіх варіантів партнерства з представниками ЗМІ під час реалізації згаданої конкурсної програми. Заявку необхідно подати до 15 січня. Наразі триває активний процес у її підготовці, де будуть враховані інтереси усієї громади міста, різних секторів. Так, реалізація комунікативної стратегії є важливою складовою у цьому процесі, тобто висвітлення, просування проєктів у партнерстві зі ЗМІ. Запропонували їм спланувати спільну роботу у комфортній, прийнятній для усіх сторін формі і отримали позитивний відгук", – сказав начальник управління культури департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Євген Хорошилов.

Зі свого боку керівник художньої ради при міському голові, заслужений діяч мистецтв України Григорій Гельфер зазначив: "Засоби масової інформації – це ті надійні партнери, без інформаційної підтримки яких неможлива боротьба за почесне звання культурної столиці України. Навіть більше, серед ключових вимог участі у програмі – докласти спільні зусилля усіх секторів діяльності для перемоги міста. Сподіваюся, тема гравітації, яку обрано для концепції заявки, допоможе притягнути усе хороше для перемоги Дніпра".

Нагадаємо, Дніпро вже заручився підтримкою діячів культури, керівників творчих інституцій, мистецьких акцій, а також представників бізнесу, креативних індустрій, національно-культурних товариств щодо участі міста у програмі Українського культурного фонду на отримання офіційного титулу "Культурної столиці України-2020".

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