Дніпро заполонили сотні мітингувальників: що сталося

У Дніпрі 24 грудня на акцію протесту вийшли близько тисячі людей в помаранчевих жилетах. Мітинг, який протягом декількох місяців не припиняється під вікнами головного офісу ПриватБанку на Набережній Перемоги, поширився ще на чотири відділення по всьому місту.

Найбільше "дісталося" центру Дніпра. Як проходить нетиповий робочий день співробітників Нікопольського заводу феросплавів – дізнавався OBOZREVATEL .

Дніпро заполонили сотні мітингувальників Фото очевидця

Як і раніше, мітингувальники відстоюють свою ідею "варварськими" методами: кричать, стукають по металевих поверхнях і загороджують прохід пішоходам. Містяни до подібних явищ вже звикли – більшість перехожих ніяк не реагує на галасливих сусідів, чого не скажеш про мешканців прилеглих житлових будинків.

"Гаразд, про старих у нас думати не прийнято, але діти чому повинні страждати? Внучці немає року, вона на найменший шурхіт реагує, а через цей гуркіт взагалі спати відмовляється. Якщо це найближчим часом не припиниться, доведеться на якийсь час до родичів з'їхати. Сподіваюся, вони хоч на новорічні свята дадуть виспатися", - поділилася місцева мешканка Валентина.

Дніпро заполонили сотні мітингувальників

Дніпро заполонили сотні мітингувальників

На пост мітингувальники заступають рано вранці, і залишають його лише в кінці робочого дня. Тиша настає лише під час обідньої перерви. В такому режимі активісти згодні працювати і у свята, і в люті морози. Скільки це буде тривати – сказати поки не можуть.

"У будь-якому випадку, обіцяємо обійтися без багать і шашликів", - жартують мітингувальники.

Ситуацію прокоментували в ПриватБанку. Цілком ймовірно, що протест знову затягнеться надовго.

"Позиція банку залишилася незмінною з моменту початку даних акцій. Організація акції протесту робітників заводу, який не є клієнтом ПриватБанку і не має з ним договірних відносин, є черговою спробою дестабілізації роботи найбільшого банку країни. ПриватБанк не є учасником мирової угоди між Нікопольським заводом феросплавів і НБУ. Вимоги учасників акції є необґрунтованими", - повідомили OBOZREVATEL в пресслужбі банку.

Дніпро заполонили сотні мітингувальників

Дніпро заполонили сотні мітингувальників

Дніпро заполонили сотні мітингувальників

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