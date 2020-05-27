Дніпро заллє дощами: синоптики уточнили прогноз на 27 травня

У середу, 27 травня, в Дніпрі очікується похмура і сира погода.

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, в місті вдень і вночі йтиме дощ з грозою.

Температура повітря +18 +20 градусів вдень, вночі похолодає до +8 +10 градусів. Вітер північно-східний 5-10 м/с.

Погода в Україні 27 травня

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував дощове і холодне літо в Україні, винятком стане серпень.

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