Дніпро заллє дощами: синоптики дали невтішний прогноз

У вівторок, 5 травня, в Дніпрі очікується сира і дощова погода.

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру дощі не припинятимуться вдень і вночі.

Температура повітря опуститься до +10...+12 градусів вночі, вдень від +18 до +20 градусів. Вітер північно-західний 5-10 м/с.

Погода в Україні 5 травня

Як повідомляв OBOZREVATEL, погода в травні на всій території України буде спекотною й сухою. Невеликі опади пройдуть на початку і наприкінці місяця.

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