Дніпро заллє дощами: синоптики дали холодний прогноз на 15 травня

Карина Бондаренко Життя міста 06:45, 15.05.2020

У п'ятницю, 15 травня, в Дніпрі очікується похмура і сира погода.

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, протягом дня і ночі в місті буде йти дощ.

Температура повітря опуститься до +16...+18 градусів вдень, вночі від +9 до +11 градусів. Вітер західний 3-8 м/с.

Прогноз погоди в Україні 15 травня

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше синоптик Ігор Кибальчич сказав, що травень 2020 не прогнозується дуже спекотним, навпаки, середня температура може бути навіть трохи нижче норми.

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