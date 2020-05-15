Дніпро заллє дощами: синоптики дали холодний прогноз на 15 травня

У п'ятницю, 15 травня, в Дніпрі очікується похмура і сира погода.
За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, протягом дня і ночі в місті буде йти дощ.
Температура повітря опуститься до +16...+18 градусів вдень, вночі від +9 до +11 градусів. Вітер західний 3-8 м/с.
Прогноз погоди в Україні 15 травня
Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше синоптик Ігор Кибальчич сказав, що травень 2020 не прогнозується дуже спекотним, навпаки, середня температура може бути навіть трохи нижче норми.
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