Дніпро залишиться без води на цілий день: названі причина і адреси

У Дніпрі, 13 серпня, з 10:00 до 16:00 не буде водопостачання в деяких будинках.

Це пов'язано з проведенням ТОВ "Емвострой" робіт по заміні запірної арматури, повідомили в КП "Дніпроводоканал".

Відключення води Днепр Час

Води не буде по наступних адресах:

вул. Тополина, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;

сел. Дослідне (вул. Авіаторів).

На час виконання робіт підприємство рекомендує створити необхідний запас питної води жителям і споживачам зазначених адрес.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні ввели нові правила оплати води. Тепер водоканали формують платіжки з урахуванням показника будинкового лічильника. За обсяг води, який "загубився" в будинку, доведеться платити самим мешканцям.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал