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Дніпро залишиться без води на цілий день: названі причина і адреси

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У Дніпрі, 13 серпня, з 10:00 до 16:00 не буде водопостачання в деяких будинках.

Це пов'язано з проведенням ТОВ "Емвострой" робіт по заміні запірної арматури, повідомили в КП "Дніпроводоканал".

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Відключення води

Відключення води

Днепр Час

Води не буде по наступних адресах:

  • вул. Тополина, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;

  • сел. Дослідне (вул. Авіаторів).

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На час виконання робіт підприємство рекомендує створити необхідний запас питної води жителям і споживачам зазначених адрес.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні ввели нові правила оплати води. Тепер водоканали формують платіжки з урахуванням показника будинкового лічильника. За обсяг води, який "загубився" в будинку, доведеться платити самим мешканцям.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро ЖКХ
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