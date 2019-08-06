Дніпро залишиться без світла на цілий день: список вулиць

У Дніпрі 7 серпня в декількох районах відключать світло.

Це пов'язано з проведенням планових робіт з метою підвищення надійності електропостачання, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла Svidok.info

Електрики не буде за наступними адресами:

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Гусяча 6-142, 15-91;

вул. Делегатська 118-188, 129-167;

вул. Робесп'єра 1-29;

вул. Інгульська 2-6;

вул. Шолохова 12а, 25а, 25б, 25в, 25г, 25д;

вул. Янтарна 79, 81, 81а.

Соборний район:

вул. Гомоненко 1-43, 2-34;

вул. Манжури 14-54, 7-31;

пров. Дубовий 2-6,1-5;

пров. Манжури;

пров. Азіатський;

вул. Ткаченко 90-80, 73-87;

пров. Михайла Вербицького 16, 10, 23а, 23а / 1;

вул. Яворницького 4-38, 1-3.

Чечелівський район:

вул. Павелецька 2-10, 1-23;

пров. Кривий 10-34, 3-29;

вул. Тилова 2-34, 1-37;

вул. Новошкільна 2-18, 1-17, 1а, 3Б, 2а, 4а;

вул. Високогірна 2-42, 4Б, 3-43, 15а, 25.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні після запуску ринку газу черга дійшла і до електроенергії. Відповідний закон ухвалили ще кілька років тому, але вступає в силу він тільки з 1 липня.

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