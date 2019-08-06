Дніпро залишиться без світла на цілий день: список вулиць

У Дніпрі 7 серпня в декількох районах відключать світло.
Це пов'язано з проведенням планових робіт з метою підвищення надійності електропостачання, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла
Svidok.info
Електрики не буде за наступними адресами:
Амур-Нижньодніпровський район:
вул. Гусяча 6-142, 15-91;
вул. Делегатська 118-188, 129-167;
вул. Робесп'єра 1-29;
вул. Інгульська 2-6;
вул. Шолохова 12а, 25а, 25б, 25в, 25г, 25д;
вул. Янтарна 79, 81, 81а.
Соборний район:
вул. Гомоненко 1-43, 2-34;
вул. Манжури 14-54, 7-31;
пров. Дубовий 2-6,1-5;
пров. Манжури;
пров. Азіатський;
вул. Ткаченко 90-80, 73-87;
пров. Михайла Вербицького 16, 10, 23а, 23а / 1;
вул. Яворницького 4-38, 1-3.
Чечелівський район:
вул. Павелецька 2-10, 1-23;
пров. Кривий 10-34, 3-29;
вул. Тилова 2-34, 1-37;
вул. Новошкільна 2-18, 1-17, 1а, 3Б, 2а, 4а;
вул. Високогірна 2-42, 4Б, 3-43, 15а, 25.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні після запуску ринку газу черга дійшла і до електроенергії. Відповідний закон ухвалили ще кілька років тому, але вступає в силу він тільки з 1 липня.
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