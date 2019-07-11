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Дніпро закупить деталі для трамваїв на 4 млн гривень

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Комунальне підприємство "Дніпровський електротранспорт" має намір закупити запчастини для міського транспорту на загальну суму понад 4 млн гривень.

Відповідні тендери були оголошені у четвер, 11 липня. Про це свідчить інформація на порталі Prozorro.

Дніпро закупить деталі для трамваїв на 4 млн гривень

Прес-служба КП "Дніпровський електротранспорт"

Зокрема, підприємство планує закупити трамвайні шестерні і вали-шестерні (очікувана вартість - 950 тис гривень), запчастини для електродвигунів (1,58 млн гривень) та інші запчастини для рухомого складу (1,52 млн гривень).

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Кінцевий термін подачі документів - 31 липня.

Початок всіх трьох аукціонів відбудеться 1 серпня.

Також зазначено, що деталі повинні бути поставлені до 31 грудня поточного року.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в метро Дніпра проведуть грандіозний ремонт за 5 мільйонів.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро транспорт бюджет
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