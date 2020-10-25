Дніпро відзначає 77-му річницю звільнення міста від фашистських загарбників

25 жовтня з нагоди 77-ї річниці звільнення Дніпра від фашистських загарбників біля пам’ятника воїнам 152-ї стрілецької дивізії відбулася урочиста церемонія покладання квітів.

Віддати шану полеглим воїнам-визволителям Дніпра прийшли міський голова Борис Філатов, депутати міської ради, голови районних у місті рад, представники ради ветеранів Дніпра.

Усі присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих під час визволення Дніпра в роки Другої світової війни та героїв, полеглих за суверенітет і територіальну цілісність України.

З нагоди 77-ї річниці звільнення Дніпра від фашистських загарбників, за розпорядженням мера Бориса Філатова, усі 283 учасники бойових дій Другої світової війни, інваліди війни отримають матеріальну допомогу в розмірі 2,5 тис. грн. Окрім того, матеріальна допомога з міського бюджету такій категорії громадян надається і до інших пам’ятних дат. Так, до Дня пам’яті та примирення і перемоги у Другій світовій війні (8-9 травня) виплачується по 2, 5 тис. грн., а до Дня Скорботи – по 1 000 грн.

Загалом в рамках муніципальної комплексної програми на заходи, направлені на соціальний захист ветеранів війни, праці, воїнів-інтернаціоналістів з міського бюджету щороку виділяється близько 12 млн. грн.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що чинний мер Дніпра Борис Філатов у жартівливій формі відмовився від дебатів із кандидатами на пост міського голови.