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20 жовтня • оновлено в 12:23
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Дніпро в тумані: чарівні фото в Instagram

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Кілька днів поспіль ранній Дніпро огортає густий туман.

І поки більшість жителів міста неспішно зустрічають новий день, професійні фотографи, аматори природи і ранні пташки, що біжать у справах - роблять фото на пам'ять.

Про чарівні фото туманного Дніпра в Instagram - OBOZREVATEL розповість нижче.

Туманний Дніпро

Туманний Дніпро

Фото: ALEXBRENKO

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Дніпро в тумані: чарівні фото в Instagram
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Дніпро в тумані: чарівні фото в Instagram
Дніпро в тумані: чарівні фото в Instagram
Дніпро в тумані: чарівні фото в Instagram
Дніпро в тумані: чарівні фото в Instagram
Дніпро в тумані: чарівні фото в Instagram
Дніпро в тумані: чарівні фото в Instagram
Дніпро в тумані: чарівні фото в Instagram
Дніпро в тумані: чарівні фото в Instagram

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Дніпро в тумані: чарівні фото в Instagram
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Дніпро в тумані: чарівні фото в Instagram

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Дніпро в тумані: чарівні фото в Instagram

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Дніпро в тумані: чарівні фото в Instagram

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Дніпро в тумані: чарівні фото в Instagram

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Дніпро в тумані: чарівні фото в Instagram

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Місце
Україна Дніпро
Теги
погода фотографии
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