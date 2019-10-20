Дніпро в тумані: чарівні фото в Instagram

Кілька днів поспіль ранній Дніпро огортає густий туман.

І поки більшість жителів міста неспішно зустрічають новий день, професійні фотографи, аматори природи і ранні пташки, що біжать у справах - роблять фото на пам'ять.

Про чарівні фото туманного Дніпра в Instagram - OBOZREVATEL розповість нижче.

Туманний Дніпро Фото: ALEXBRENKO

Міська утопія від EWITTEONЕ

Політ над Дніпром від ALEXBRENKO

Чарівна осінь від DNIPR_LOVER

Молочний місто від ANNA__HANNAH

Місто-привид від GLEBASTEE

Архітектурні акценти від ARTEMLAZAREV_PH

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