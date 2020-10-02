Дніпро та область потрапили до "помаранчевої" зони карантину: що заборонено

З понеділка, 5 жовтня, Дніпро та область переходять до "помаранчевої" зони карантину.

Так, нові зони епідемічної небезпеки поширення COVID-19 прийняли на позачерговому засіданні Комісії з НС та ТЕБ, повідомив на своїй сторінці в Facebook міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Тепер в місті та на території області діятимуть такі обмеження:

проведення масових заходів за участю понад 100 осіб і більше однієї людини на 20 м² площі будівлі або території;

діяльність установ, що надають послуги з розміщення, крім готелів;

робота після 24 і до 7 годин розважальних закладів;

відвідування навчальних закладів в кількості більше 20 чоловік, крім закладів дошкільної та загальної середньої освіти;

проведення закладами охорони здоров'я планових заходів щодо госпіталізації, крім ряду винятків;

діяльність спортивних залів, фітнес-центрів;

прийом дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

оздоровлення та відпочинок дітей за межами зазначеної території.

Відмітимо, що такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що країні нібито недоцільно знову вводити жорсткі карантинні обмеження.