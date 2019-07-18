Дніпро пережив ранок після перекриття: куди завтра не варто їхати. Фото і відео

Вранці 18 липня на Амурському мосту утворився затор, на Кайдакському рух не було ускладнено, а по Новому люди пішли пішки.

У зв'язку з тим, що навантаження на Амурський міст збільшилося в три рази, там утворилася велика пробка. Про це повідомляє OBOZREVATEL з місця події (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

Легко переїхати переправу можна було з 7:00 до 8:20 ранку, пізніше рух було ускладнено.

Пробка на Амурському мосту в Дніпрі

Новини Дніпрян попросили утриматися від поїздок по Амурському мосту

Швидше можна було проїхати по Кайдацького мосту. У годину пік пробок там не було, після 9:00 на під'їздах до нього утворилася "тягучка".

Рано вранці пробки не було

На Південному мосту в Дніпрі водії не відчули перекриття. По ньому можна було проїхати досить швидко.

Новини Дніпрян попросили утриматися від поїздок по Амурському мосту

На мосту утворився великий затор в годину пік

Новий міст, який перекрили, активно ремонтують із самого ранку. По ньому пішки на Правий берег йшла величезна кількість пішоходів. Через будівельний пил і гучні звуків від інструментів на деяких ділянках переправи пересуватися некомфортно.

Городяни йшли пішки по Новому мосту

Новини Дніпрян попросили утриматися від поїздок по Амурському мосту

Перед Амурським мостом чергує поліція

Люди вийшли з дому рано вранці

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 2 липня Борис Філатов побився об заклад з президентом Володимиром Зеленським. Якщо в Дніпрі не відремонтують Новий міст до 14 вересня 2019 року, мер подасть у відставку.

Пізніше Філатов прокоментував парі із Зеленським. Він повідомив, що ніколи не тримався за свою посаду.

16 липня Борис Філатов повідомив, що Новий міст повністю перекриють на два місяці.

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