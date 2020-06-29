Дніпро накриють грозові зливи: городян попередили про небезпеку

У Дніпрі на 29 і 30 червня оголосила попередження про небезпечне метеорологічне явище.

Як повідомили в Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології, на сході Дніпропетровської області місцями збережеться надзвичайна пожежна небезпека п'ятого класу.

Так, синоптики прогнозують:

29 червня: мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град. Вітер північно-західний 7-12 м/с, вдень під час грози місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +16 +21, вдень +26 +31. По місту вночі очікується +17 +19, вдень +28 +30.

30 червня: мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +15 +20, вдень +27 +32.

1 липня: мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +15 +20, вдень +28 +33.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на початку тижня в різних регіонах України очікуються грозові дощі. У той же час Північ і Центр виявляться в переважно сухій атмосферній ділянці.