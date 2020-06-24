Дніпро накриють дощі: озвучений прогноз погоди на 24 червня

Софія Ковнір Життя міста 06:00, 24.06.2020

У середу, 24 червня, Дніпро накриють грозові зливи.

Але при цьому на вулиці буде тепло і без вітру, повідомили в Укргідрометцентрі.

Температура повітря +28 +30 градусів вдень, вночі похолодає до +16 +18 градусів. Вітер північно-східний 5-10 м/с.

Прогноз погоди в Україні

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що на Дніпропетровщині очікується різке погіршення погодних умов. Так, з 23 по 30 червня в регіоні прогнозують сильні пориви вітру і попереджають про виникнення пожеж.

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