Дніпро накриють дощі: озвучений прогноз погоди на 24 червня

У середу, 24 червня, Дніпро накриють грозові зливи.

Але при цьому на вулиці буде тепло і без вітру, повідомили в Укргідрометцентрі.

Температура повітря +28 +30 градусів вдень, вночі похолодає до +16 +18 градусів. Вітер північно-східний 5-10 м/с.

Прогноз погоди в Україні

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що на Дніпропетровщині очікується різке погіршення погодних умов. Так, з 23 по 30 червня в регіоні прогнозують сильні пориви вітру і попереджають про виникнення пожеж.