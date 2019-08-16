Дніпро накриють дощі і грози: прогноз погоди на вихідні

У Дніпрі з 16 по 18 серпня очікується надзвичайна (V класу) пожежна небезпека.

На території області оголосили штормове попередження, повідомили в Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології.

Погода в Дніпрі ВВС

17 і 18 серпня синоптики прогнозують мінливу хмарність. Місцями пройде невеликий короткочасний дощ з грозою. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі складе 12-17 градусів, а вдень 23-28 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні 16 серпня суха погода, лише місцями очікується короткочасний дощ, гроза.

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