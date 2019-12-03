Дніпро накрило першим снігом: яскраві фото та інформація про рух

У зв'язку зі снігом, що випав у Дніпрі в ніч на вівторок, 3 грудня, ситуація на дорогах ускладнена, місцями у місті утворилися затори.

Згідно з інформацією на сторінці Дніпропетровського облавтодору у Facebook, на дорогах Дніпра та області можлива ожеледиця (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У Дніпрі випав перший сніг Інформатор

"За даними Українського гідрометцентру 2-3 грудня на території області очікуються опади у вигляді снігу, мокрого снігу. Можливе утворення снігового покриву 3-8 см. На дорогах країни, крім півдня, можлива ожеледиця", – йдеться у повідомленні.

Незважаючи на те, що прибирати сніг у Дніпрі почали ще вночі, на багатьох дорогах, особливо в центрі, рух ускладнений.

Водіїв закликають бути обережними і дотримуватися швидкісного режиму, безпечних дистанції та інтервалу, а також не виїздити на дорогу на літніх покришках.

Сніг почався в ніч на вівторок Наше місто

Сніг почався в ніч на вівторок Наше місто

Сніг почався в ніч на вівторок Наше місто

Перший сніг у Дніпрі Інформатор

Перший сніг у Дніпрі Інформатор

Перший сніг у Дніпрі Інформатор

Перший сніг у Дніпрі Інформатор

Перший сніг у Дніпрі Інформатор

Ситуація на дорогах Дніпра dp.moygorod.ua

Раніше OBOZREVATEL писав, що погода в перший тиждень грудня на всій території України буде нестійкою. Так, з 1 по 7 грудня очікуються періоди і короткочасного похолодання, і короткочасного потепління.

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