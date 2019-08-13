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Дніпро накрила масштабна аварія: жителі сидять без води

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У Дніпрі 13 серпня відключили водопостачання на кількох вулицях.

Це пов'язано з аварією на водопровідній мережі, повідомили в КП "Дніпроводоканал".

Відключення води через аварію

Відключення води через аварію

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Води не буде за наступними адресами:

  • вул. Широка;

  • вул. Вітряна;

  • вул. Шлюзова;

  • вул. Кубанська;

  • вул. Робкорівська;

  • вул. Мохова;

  • вул. Передова;

  • вул. Східна;

  • вул. Бєлградська;

  • вул. Гуртова;

  • вул. Мінусинська;

  • вул. Моріса Тореза;

  • вул. Тайгова;

  • вул. Башкирська;

  • вул. Верховинська;

  • вул. Джгутова;

  • вул. Стародубцева;

  • вул. Кінноспортивна;

  • вул. Шпакова;

  • вул. Арктична;

  • вул. Царичанська;

  • вул. Лєскова;

  • вул. Петриківська;

  • вул. Анадирська;

  • вул. Алуштинська;

  • вул. Водопровідна;

  • вул. Березанівська, 67 (санаторій-профілакторій "Лісний").

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Фахівці ремонтно-експлуатаційної служби підприємства вживають термінових заходів для прискорення усунення витоків і відновлення водопостачання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні ввели нові правила оплати води. Тепер водоканали формують платіжки з урахуванням показника будинкового лічильника. За обсяг води, який "загубився" в будинку, доведеться платити самим мешканцям.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
ЖКХ
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