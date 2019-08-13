Дніпро накрила масштабна аварія: жителі сидять без води

У Дніпрі 13 серпня відключили водопостачання на кількох вулицях.
Це пов'язано з аварією на водопровідній мережі, повідомили в КП "Дніпроводоканал".
Відключення води через аварію
Соцпортал
Води не буде за наступними адресами:
вул. Широка;
вул. Вітряна;
вул. Шлюзова;
вул. Кубанська;
вул. Робкорівська;
вул. Мохова;
вул. Передова;
вул. Східна;
вул. Бєлградська;
вул. Гуртова;
вул. Мінусинська;
вул. Моріса Тореза;
вул. Тайгова;
вул. Башкирська;
вул. Верховинська;
вул. Джгутова;
вул. Стародубцева;
вул. Кінноспортивна;
вул. Шпакова;
вул. Арктична;
вул. Царичанська;
вул. Лєскова;
вул. Петриківська;
вул. Анадирська;
вул. Алуштинська;
вул. Водопровідна;
вул. Березанівська, 67 (санаторій-профілакторій "Лісний").
Фахівці ремонтно-експлуатаційної служби підприємства вживають термінових заходів для прискорення усунення витоків і відновлення водопостачання.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні ввели нові правила оплати води. Тепер водоканали формують платіжки з урахуванням показника будинкового лічильника. За обсяг води, який "загубився" в будинку, доведеться платити самим мешканцям.
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