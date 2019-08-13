Дніпро накрила масштабна аварія: жителі сидять без води

У Дніпрі 13 серпня відключили водопостачання на кількох вулицях.

Це пов'язано з аварією на водопровідній мережі, повідомили в КП "Дніпроводоканал".

Відключення води через аварію Соцпортал

Води не буде за наступними адресами:

вул. Широка;

вул. Вітряна;

вул. Шлюзова;

вул. Кубанська;

вул. Робкорівська;

вул. Мохова;

вул. Передова;

вул. Східна;

вул. Бєлградська;

вул. Гуртова;

вул. Мінусинська;

вул. Моріса Тореза;

вул. Тайгова;

вул. Башкирська;

вул. Верховинська;

вул. Джгутова;

вул. Стародубцева;

вул. Кінноспортивна;

вул. Шпакова;

вул. Арктична;

вул. Царичанська;

вул. Лєскова;

вул. Петриківська;

вул. Анадирська;

вул. Алуштинська;

вул. Водопровідна;

вул. Березанівська, 67 (санаторій-профілакторій "Лісний").

Фахівці ремонтно-експлуатаційної служби підприємства вживають термінових заходів для прискорення усунення витоків і відновлення водопостачання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні ввели нові правила оплати води. Тепер водоканали формують платіжки з урахуванням показника будинкового лічильника. За обсяг води, який "загубився" в будинку, доведеться платити самим мешканцям.

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