Дніпро накриє туман: синоптики дали прогноз погоди на 16 січня

У четвер, 16 січня, день в Дніпрі пройде без опадів.
З ранку і до самого вечора небо над містом буде приховано за хмарами. Про це повідомляє Синоптик.
Синоптики прогнозують від -1 до +1 градусів за Цельсієм. Через вогкість температура буде відчуватися трохи нижче, ніж реальні показники: від -2 до -4.
Дніпропетровський регіональний гідрометцентр попереджає водіїв про небезпечний туман - видимість на дорогах знизиться до 200-400 метрів.
Туман у Дніпрі
Інформатор
Раніше OBOZREVATEL писав, що вже на початку лютого Україну можуть накрити сильні морози – до -15 градусів вночі, а поки українців чекає досить тепла, як для січня, погода.
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