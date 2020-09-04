Дніпро на початку вересня побив 130-річний температурний рекорд

Початок вересня в Дніпрі відзначився новими температурними рекордами.

Як повідомив на своїй сторінці в Facebook начальник Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології Василь Гринчак, літо не поспішає залишати Дніпропетровську область.

Так, 1 вересня максимальна температура повітря в місті досягла позначки 35,8 градусів, що більш ніж на один градус вище історичного максимуму, який спостерігався в цей день в 1890 році.

2 вересня – всього на 0,1 градус, але перекрито максимум 2015 року – 35,5 градусів.

3 вересня стовпчик термометра піднявся до позначки 36,1 градусів, в тому ж 2015 році в цей день було 35,4 градусів.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що погода в Україні восени буде періодично дощовою, проте двічі за сезон прийде бабине літо.

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