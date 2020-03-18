Дніпро на карантині: що відбувається в місті напередодні пандемії коронавірусу

На новину про посилення карантину жителі Дніпра відреагували по-різному: хтось намагається максимально захистити себе від навколишнього світу, а хтось продовжує жити в звичному режимі.

Як дніпряни звикають до нововведень і наскільки змінився ритм їхнього життя – розповість OBOZREVATEL.

Карантин у Дніпрі hodor.lol

Однією з найболючіших тем, як і раніше, залишається громадський транспорт. Незважаючи на те, що пасажиропотік значно зменшився, салони маршруток, як і раніше, переповнені. Найбільше "дістається" пільговикам.

"У 55-й маршрутці пільговикам кажуть: якщо ви в масці, можете заходити безкоштовно. Якщо немає – платіть за проїзд. Випадок конкретний. Сьогодні вранці", – поділився містянин Володимир в соцмережі.

"30 хвилин тому маршрут 55 на 12 кварталі в сторону Краснопілля не впускав жінку пенсійного віку, аргументуючи тим, що вона в зоні ризику і може їхати тільки в масці (хоча проїзд вона оплачувала). Якщо так, тоді питання: чому всі інші їдуть без них? Або це чисто на розсуду водія – хочу пускаю, хочу ні? При тому, що в машині було всього 6 чоловік, навіть не 10", – розповіла мешканка Дніпра Вікторія.

Скріншот Facebook

Скріншот Telegram-канал "Міський транспорт Дніпра"

Обмеження на перевезення в міських маршрутах понад 10 пасажирів в Дніпрі також ігнорується. За інформацією "Дніпро зараз", в годину пік салон 111-ої маршрутки був повний як сидячих, так і стоячих пасажирів.

Громадський транспорт Дніпра Дніпро зараз

Тим часом ситуація в тролейбусі №5 абсолютно протилежна. Вранці на кінцевій в салоні було порожньо.

Суспільні транспорт Дніпра Дніпро зараз

У багатьох магазинах і супермаркетах між продавцями або касирами і покупцями встановили різного роду огорожі. Для дотримання дистанції в "Варусі" на підлозі біля каси з'явилася розмітка.

Запобіжні заходи в магазинах Telegram-канал "Х***вий Дніпро"

Запобіжні заходи в магазинах Telegram-канал "Х***вий Дніпро"

Запобіжні заходи в магазинах Telegram-канал "Х***вий Дніпро"

Запобіжні заходи в магазинах Telegram-канал "Х***вий Дніпро"

Доставка їжі по Дніпру працює в звичному режимі. Кур'єри можуть використовувати захисні засоби на власний розсуд.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені Мечникова з 18 березня переходить на карантинний режим роботи. Планова госпіталізація, прийом пацієнтів, а також хірургічні втручання тимчасово припиняються. Консультації фахівців будуть здійснюватися дистанційно.

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