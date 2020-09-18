Дніпро може опинитися в "жовтій" зоні карантину

У зв'язку з швидким зростанням кількості хворих на коронавірус Дніпро незабаром може перейти до "жовтої" карантинної зону.
Станом на п'ятницю, 18 вересня, допустимий рівень захворюваності на COVID-19 в місті перевищено в два рази. Про це повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної ради.
Головний санітарний лікар області Роман Чуб зазначив, що останнім часом на Дніпропетровщині щодня реєструють понад 110 нових випадків коронавірусу. При цьому більшість хворих виявляють саме в Дніпрі.
"У нас кожен день по 2-4 летальних випадки від COVID. Зараз вже 87 смертей. Ми спостерігаємо тенденцію до швидкого зростання і поширення хвороби. Зараз у місті на кожному кроці порушуються умови карантину", – зазначив Роман Чуб.
Нагадаємо, що для "зеленої" зони карантину базовий показник захворюваності – 40 осіб на 1 000 населення. На сьогодні Дніпропетровська область як і раніше залишається в даній карантинній зоні з показником 37,7. Водночас у деяких містах і районах області ці цифри підвищені:
Дніпро – 75,8;
Павлоград – 48,5;
Дніпровський район – 42,4;
П'ятихатський район – 68,9.
"Усього за тиждень кількість хворих дітей зросла з 4 до 33. У школах закриваються класи, в садах – групи. Це говорить про недостатнє виконання рекомендованих заходів: маски, рукавички, дистанція, дезінфекція, особиста гігієна", – заявив Чуб.
На думку головного санітарного лікаря Дніпропетровщини, тепер знаходження нашої області в "зеленій" зоні опинилося під загрозою. У разі, якщо Дніпро все-таки перейде до "жовтої" зони, карантин буде посилено:
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