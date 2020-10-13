Дніпро квітучий: у місті слухачі "Університету третього віку" висадили 170 дерев

У вівторок, 13 жовтня, в Дніпрі на 100 дерев побільшало. Їх висадили слухачі соціального проєкту "Університет третього віку" в межах міської комплексної програми з озеленення міста, яку ініціював міський голова Борис Філатов, і декадника #Дніпро_квітучий.

Днями слухачі УТВ та інші жителі міста висадили 70 дерев (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Сьогодні разом із слухачами УТВ на вулиці Новоорловській біля будинку 25 ми висадили 50 дерев. Ще стільки ж з'явиться на центральній алеї уздовж проспекту Олександра Поля. Люди із задоволенням приєднуються до цієї ініціативи, комусь ми телефонуємо, хтось дізнається самостійно про те, де будуть висаджувати дерева. Усе для того, щоб наше місто стало гарнішим, чистішим і зеленішим", – сказала завідувачка сектору планування заходів управління з питань розвитку соцзахисту населення департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики ДМР Вікторія Вітько.

50 лип, ясенів, горобин і кленів висадили густим рядом, так, щоб дерева створювали природний бар'єр між дорогою та будинком. Ці види рослин найкраще приживаються та за кілька років вже матимуть густу крону.

"Висаджувати дерева в наш час – надважлива справа. Ми тільки радіємо від того, що ініціатива від мера діє, а в нашому місті в тих районах, де ми живемо, з'являються нові дерева. Окрема подяка за те, що ми маємо можливість їх висаджувати", – поділилася враженнями слухачка УТВ Валентина Сандецька.

На перехресті проспекту Олександра Поля і вулицею Пилипа Орлика слухачі УТВ висадили 15 горобин і слив Піссарді. Дерева з'явилися на пустих ділянках алеї.

"Ми із задоволенням приєдналися до декадника та програми озеленення, адже хочемо, щоб наше місто було квітучим, гарним та екологічно чистим. Ми закликаємо всіх приєднуватися, висаджувати дерева на своїх подвір'ях, бо, окрім користі, це ще й купа задоволення", – розповіла слухачка "Університету третього віку" Ольга Шаня. Центральну алею на проспекті Олександра Поля в районі перехрестя з вулицею Леоніда Стромцова активні містяни доповнили 20-ма деревами. Ще 15 – висадили також на алеї біля ТЦ "Славутич".

"Я вирішив узяти участь у декаднику з озеленення міста, адже це корисна справа для всіх. Мені хотілося, щоб наш мер та інші мешканці міста вважали нас старою гвардією, яка завжди готова прийти на допомогу. Ми робимо все можливе, щоб місто стало кращим", – поділився думками слухач УТВ Олександр Ратомський.

Загалом за два дні слухачі "Університету третього віку" висадили в Дніпрі 170 дерев.

"Нині в місті реалізується програма з озеленення та декадник #Дніпро_квітучий. Слухачі УТВ залюбки взяли участь у цьому заході, адже кожній людині хотілося б лишити по собі щось корисне. Разом ми закликаємо містян приєднуватися та за власною ініціативою робити Дніпро зеленішим і більш екологічним", – сказала провідна спеціалістка управління з питань розвитку соцзахисту населення департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики ДМР Юлія Довгалюк.

Під час декадника #Дніпро_квітучий співробітники Департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики, підпорядкованих КП, єдиної гарячої лінії для звернень громадян ДМР, а також слухачі УТВ, члени ОСББ і ЖБК висадять майже 800 дерев. Загалом у межах комплексної програми з озеленення міста та декадника #Дніпро_квітучий у Дніпрі планується висадити 25 тисяч дерев і кущів.