Дніпро квітучий: на житлових масивах Покровський та Червоний камінь висадили 70 молодих дерев

У Дніпрі в межах комплексної програми з озеленення міста, яку ініціював міський голова Борис Філатов, та декадника #Дніпро_квітучий на житловому масиві Червоний камінь та Покровський молодь міста разом із слухачами соціального проєкту "Університет третього віку" висадили 70 молодих дерев.

"Ми, слухачі "Університету третього віку", вдячні Борису Альбертовичу за його ініціативи, однією з яких є і ця – з озеленення міста. Особисто я хочу, щоб наше місто розвивалося та було квітучим. Уявіть лишень, тут буде рости дерево, яке я висадила власними руками. Воно не тільки прикрашатиме цей район, а й вироблятиме кисень. Маю надію, що місцеві дбатимуть про нові саджанці", – сказала слухачка "Університету третього віку" Лариса Демченко.

30 саджанців горобини, ясенів, черемхи та декоративних слив Піссарді прикрасили собою місцину для прогулянок біля дитячого садка на вулиці Максима Дія. За процесом висаджування стежив спеціаліст галузі озеленення Дмитро Кулібаба.

"Для висаджування обирали такі дерева, які виросли із самого зернятка в нашій області, тож вони адаптовані саме під умови нашого міста. Це ясен золотистий, черемха, горобина звичайна та декоративна слива Піссарді. Час обрано найкращий, напередодні пройшов дощ, тож приживлюваність саджанців буде на 20-30% кращою", – зазначив Дмитро Кулібаба.

Молода мама Ганна Веремьєва мешкає на житловому масиві Покровський. Нині жінка перебуває в декретній відпустці, каже, що дізналася про декадник із соцмереж.

"Я дізналася з інтернету про те, що в нашому районі висаджуватимуть дерева. Вирішила, чому б не приєднатися до цієї ініціативи. Адже роблю добре перш за все собі та своїм дітям. Ба більше, сюди прийшло багато людей поважного віку. Таку взаємодію молоді та старшого покоління у справі озеленення міста я вважаю дуже дієвою", – зауважила жінка.

Лідія Ємельянова висадила два дерева. Каже, що в неї є дача, тож висадка дерев для жінки справа звична. "Сьогодні я висадила ясен та горобину. Коли дізналася про таку ініціативу, то відразу вирішила взяти участь. Подумала, чому б не зробити корисну справу, адже ці дерева виростуть, буде більше зелені, кисню в місті, тінь у спекотну погоду. Я живу в цьому районі, тож разом із онукою планую доглядати за саджанцями", –зауважила Лідія Ємельянова.

Ще однією локацією, де, на думку мешканців житлового масиву Червоний камінь, не вистачало дерев, стала вулиця Набережна Заводська біля пам’ятника воїнам 152-ої стрілецької дивізії. Тут висадили 40 рослин.

"Про декадник #Дніпро_квітучий та можливість взяти участь у висадці дерев дізналася з інтернету. Вирішила долучитися. До того ж побачила, що тут зібралося чимало людей старшого покоління, думаю, моя допомога зайвою не буде. Для мене це важливо, адже я роблю кращим місце, де живу. Крім того, ця місцина знакова, адже тут встановлено пам’ятник воїнам, які боронили місто. Ми із сім’єю та друзями часто прогулюємося цією вулицею, тому хочемо, щоб тут було гарно, чисто та затишно", – розповіла мешканка району Олена.

Слухачка "Університету третього віку" Таїсія Морквіна разом із помічниками висадила декілька дерев. Каже, що це маленький внесок у розвиток міста.

"Я вважаю, що розвиток і краса міста залежать від кожного з нас. Сьогодні ми висадили дерева, щоб Дніпро став зеленішим і чистішим. Так мені хочеться докласти і своїх зусиль у розвиток міста. Така ініціатива дуже важлива та потрібна. Я вважаю, що наші дії будуть прикладом. Маю надію, що, побачивши та почувши, як слухачі "Університету третього віку" висаджують дерева, інші дніпряни теж знайдуть час і бажання й біля своїх будинків висадять хоча б одну рослину", – сказала жінка.

Під час декадника #Дніпро_квітучий співробітники Департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики, підпорядкованих КП, єдиної гарячої лінії для звернень громадян ДМР, а також слухачі УТВ, члени ОСББ і ЖБК висадять майже 800 дерев.

Нагадаємо, що в межах комплексної програми з озеленення міста та декадника #Дніпро_квітучий у Дніпрі загалом планується висадити 25 тисяч дерев і кущів.