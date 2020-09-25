Дніпро і частина області перейшли до "жовтої" зони карантину

Софія Закревська Життя міста 10:20, 25.09.2020 Оновлено: 10:22, 25.09.2020

Згідно з новим карантинним зонуванням, яке вступить у силу в понеділок, 28 вересня, Дніпро і частина Дніпропетровської області переходять до "жовтої" зони.

Карантин посилять у двох містах і чотирьох районах регіону. Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров'я України.

До "жовтої" зони карантину переходять міста Дніпро і Кривий Ріг, Верхньодніпровський, Дніпровський, П'ятихатський та Царичанський райони Дніпропетровської області. Відповідне рішення у четвер, 24 вересня, прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Карта нового карантинного зонування України.
Facebook/Олег Немчінов
Правила адаптивного карантину.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі школярів масово відправили на самоізоляцію через COVID-19. На дистанційне навчання перевели тисячі дітей.

Коментувати
Дніпро Життя міста

Дивіться також

Помер морпіх ЗСУ, поранений снайпером у червні

Бійці Нацгвардії знайшли личинки у сухпайках: опубліковано відео

Путіна висунули на Нобелівську премію: Кремль зрадів, а в мережі згадали "кримську весну"

Терористи "ЛНР" відправили дітей копати укріплення на лінії вогню. Відео

"Слуги народу" захотіли звільнити казино від податків на три роки