Дніпро і частина області перейшли до 'жовтої' зони карантину

Згідно з новим карантинним зонуванням, яке вступить у силу в понеділок, 28 вересня, Дніпро і частина Дніпропетровської області переходять до "жовтої" зони.

Карантин посилять у двох містах і чотирьох районах регіону. Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров'я України.

До "жовтої" зони карантину переходять міста Дніпро і Кривий Ріг, Верхньодніпровський, Дніпровський, П'ятихатський та Царичанський райони Дніпропетровської області. Відповідне рішення у четвер, 24 вересня, прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі школярів масово відправили на самоізоляцію через COVID-19. На дистанційне навчання перевели тисячі дітей.