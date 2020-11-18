Дніпро є лідером в Україні за кількістю на маршрутах автобусів великої місткості

Кондиціонери з терморегулюванням, паски безпеки та більш зручні крісла. Завдяки цим і багатьом іншим перевагам дніпряни почали відчувати себе більш комфортно та безпечно в нових автобусах великої місткості, які виходять на маршрути замість старих "Спринтерів".

"Я на роботу добираюся на автобусі, й від великих більш комфортабельних автобусів я у захваті. Це не порівняти зі звичними маршрутками. Раніше дорога на роботу та додому була незручною та небезпечною. Через маленький зріст я не могла дотягтися до поручня, а на сидіннях не було за що триматися. Тому у великих автобусах мені комфортно та безпечно", – поділилася дніпрянка Інна Ласкіна.

Дніпряни почали почуватися комфортно та безпечно в нових автобусах великої місткості

Салон автобуса набагато комфортніший, ніж у маршрутках

Так через два тижні на міські маршрути вийдуть іще 45 автобусів великої місткості.

"Пріоритетом роботи міського голови Бориса Філатова є виконання програми "Смерть маршруткам". Автобуси великої місткості масово заходять на міські маршрути. Дніпро – єдине місто в Україні, куди за один рік завезли понад 120 автобусів великої місткості. Загалом у місті вже курсують 260 автобусів великої місткості, й до кінця року їх кількість зросте до 330 одиниць. Наступного року ми будемо продовжувати програму, щоб на дорогах міста не залишилося малих маршруток. Наразі на 42 маршрутах міста вже працюють великі автобуси. Так, до кінця наступного року у нас не залишиться жодного маршруту, де працюватимуть маленькі маршрутки", – розповів спеціаліст сектору контролю виконання договірних зобов'язань департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради Іван Васючков.

Автобуси великої місткості масово заходять на міські маршрути

Автобуси оснащені кондиціонерами з терморегулюванням

Завдяки багатьом перевагам автобусів дніпряни почали почуватися комфортніше під час поїздок

Директор ТОВ ВКФ Ігрек Михайло Клокун зазначив, що у їх підприємства 40 автобусів великої місткості

Директор ТОВ ВКФ Ігрек Михайло Клокун зазначив, що у їх підприємства 40 автобусів великої місткості, п’ять ще в процесі транспортування. Також замовлено ще одинадцять комфортабельних автобусів, і працюють вони на маршрутах 101, 146-А, 146-Б та 107.

"Замовляти автобуси ми розпочали ще влітку 2019 із Норвегії. Ми зрозуміли, що зробили правильний вибір і замовили наступні партії. Однак свої корективи вніс карантин, бо кордони були закриті, і доправити автобуси було вкрай важко. Після потрапляння автобусів у Дніпро перед виходом на маршрути їх брендують згідно з дизайном коду міста", – розповів Михайло Клокун.

Замовлено ще одинадцять комфортабельних автобусів

Автобуси великої місткості комфортні як для пасажирів, так і для водіїв

Автобуси великої місткості комфортні як для пасажирів, так і для водіїв. Так, водії, які спробували керувати новим автобусом, вже не хочуть працювати на інших. Зокрема, Анатолій Романенко працює близько 12 років водієм, і йому є з чим порівняти: "Старі автобуси були не для людей, а ці і для людей, і для водіїв. Все керування здійснюється легко: плавне гальмування та набирання швидкості. Я не так втомлююсь за робочий день. Крім того, у салоні клімат-контроль, що досить комфортно під час маршруту".

Водій зазначив, що не втомлюється за робочий день

За словами водія, керування здійснюється легко: плавне гальмування та набирання швидкості

В умовах великого пасажиропотоку нові комфортабельні автобуси незамінні в мегаполісі. Містяни позитивно оцінюють більш швидкий та комфортний рух у нових автобусах.

"Я задоволена змінами в громадському транспорті і вдячна міській владі за нові автобуси. В них почуваєш себе добре за будь-яких погодних умов. Важливо, що розміри автобусу дозволяють зберігати дистанцію між людьми", – розповіла дніпрянка Олена Медведовська.

Максим Колесник задоволений, що від свого дому і до роботи має змогу добиратися на комфортабельних автобусах: "У них прохолодно в спеку, а в зимовий період, навпаки, тепло. Зручні сидіння, і завдяки плавному ходу я почуваюся більш безпечно".