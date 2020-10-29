Дніпро будується з любов’ю: у місті завершили перший етап реконструкції вулиці Яворницького

У Дніпрі закінчили перший етап реконструкції вулиці Яворницького від вул. Івана Акінфєєва до площі Шевченка. Загалом усю вулицю зробили пішохідною. Тут облаштували сім терас із різними зонами відпочинку та дозвілля. Основну частину робіт із реконструкції вже завершено. Залишилося закінчити роботи на терасах у верхній частині вулиці.

Про зони для відпочинку розповів головний спеціаліст відділу забезпечення діяльності міського голови та його заступників Антон Андрієнко (щоб подивитися фото, проскрольте сторінку донизу).

"Кожен охочий може тут знайти свою зону для відпочинку. Є тераса зі стільцями і столами, де можна посидіти за чаєм, кавою. Зона з різними гойдалками, так звана зона солярію зі спеціальними шезлонгами, де можна полежати. Також зроблене архітектурне освітлення, висаджено понад 90 двадцятирічних дубів і понад 6 тис. кущів. До слова, усі деталі та елементи проєкту – індивідуального виробництва, які були спеціально зроблені саме для цієї вулиці. Проєкт унікальний, аналогів якому нема. Загалом, завдяки таким реконструйованим з ініціативи міського голови Бориса Філатова об'єктам, як ця вулиця, а також Короленка та площа Шевченка, у Дніпрі з’являється своє обличчя, а дніпряни іще більше пишаються своїм містом", – сказав Антон Андрієнко.

Зі свого боку, представник підрядної організації, яка втілювала проєкт, Максим Білоножко зазначив: "Перед початком зовнішніх робіт замінили всі комунікації, зокрема зробили і зливову каналізацію, проклали понад 15 км кабелів, щоб реалізувати архітектурне дизайнерське освітлення. Покриття тут із бетонної архітектурної та гранітної плитки. Усі елементи виготовлено з якісних матеріалів і цілком безпечні".

Дніпрянка Марина мешкає поруч із вулицею Яворницького і вже встигла із маленьким сином оцінити реконструкцію: "Сину подобаються ці дерев’яні шезлонги. Для дітей вони, як лабіринти для ігор. Гарні, зручні лави, де можна посидіти, поки дитина грає. А загалом зроблено дуже гарно. Вулиця отримала новий вигляд. Добре, що її зробили цілком пішохідною, адже транспорт і так усюди, а тут так вільно можна гуляти".

Родина Гавриленко теж у захваті від реконструйованої вулиці.

"Насправді така гарна вулиця стала. Цікаві архітектурні рішення зробили з такими різними зонами. Увечері тут особлива атмосфера, яку створює незвичне освітлення. Особисто я за те, щоб у місті більше з’являлося таких пішохідних зон. Думаю, що ця вулиця Яворницького стане ще одним об’єктом, який можна показати гостям міста", – сказав Ілля Гавриленко.

Подругам Марії та Карині найбільше сподобалася зона з гойдалками. Дівчата від неї в захваті: "Класно тут усе зробили. Так гарно, по-сучасному. У міста з’явилася ще одна зона відпочинку, де можна неспішно пройтися, погуляти чи, як зараз ми, погойдатися. Однозначно, ця вулиця стане нашою улюбленою", – наголосили одностайно дівчата.