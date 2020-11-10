Дніпро будується з любов’ю: трамвайний парк знову поповнили комфортабельними вагонами з Лейпцига

У Дніпрі готують до виходу на маршрути нові зручні та комфортабельні трамваї з Лейпцига. Саме так реалізується стратегічний план Бориса Філатова з розвитку електротранспорту міста.

Нині до Дніпра прибула вже третя партія – п’ять вагонів. Перед запуском на маршрут трамваї переобладнають у міській вагоноремонтній майстерні – єдиній в Україні, де виконують такі адаптаційні роботи. Після виконання таких робіт термін їх експлуатації подовжиться на 10-15 років.

Ініціативу оновлення електротранспорту Дніпра підтримують містяни. Анатолій Аксіонов вже понад сорок років їздить у міських трамваях: "Трамваї міста потрібно оновлювати. Нині я бачу значний прогрес у цьому питанні в місті, і це дуже добре. Тепер користуватися громадським електротранспортом нарешті і зручно, і приємно".

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради Ігор Маковцев зазначив, що 15 трамваїв із Лейпцига вже тішать дніпрян, курсуючи вулицями.

"Це останні п’ять вагонів із 20, закуплених цього року в Лейпцигу. Нині цю партію адаптують до роботи на наших коліях і до першого січня 2021 року їх випустять на маршрут. Так, за останні два роки трамвайний парк оновлено на 40 одиниць. У межах ухваленого Борисом Філатовим стратегічного плану розвитку електротранспорту ми продовжимо оновлювати рухомий складу і надалі. Наступного року ми плануємо придбати ще близько 20 трамваїв", – розповів Ігор Маковцев.

Директор КП "Дніпровський електротранспорт" Володимир Кобець наголошує: "У нових трамваїв тихіший хід, що робить їх більш комфортабельними для пасажирів. Зручніше працюватиметься й водію, бо в кабіні передбачено систему кондиціонування. Окрім того, у салоні встановлено нові крісла. До прибуття в місто трамваї в Німеччині пройшли глибоку модернізацію й мають сучасну систему управління, що дає змогу економити електроенергію на 40%".

Водій трамваю Владислав Маточенко, щоб кермувати німецьким трамваєм, пройшов стажування. До цього працював півтора року на старих трамваях і тому різницю відчув одразу: "У трамваї більше ланцюгів керування та взагалі функціоналу. Узагалі сам процес стажування для мене не був складним. У вагонів із Німеччини більш плавний хід. Також дуже комфортна кабіна з опаленням узимку та кондиціонуванням улітку".

"Дуже добре, що оновлюють трамваї. Дуже добре, що міська влада піклується про зручність і водіїв, і пасажирів", – каже дніпрянка Марія.

"Тепер трамваї виділяються кольорами в єдиному стилі міста, і це робить їх більш помітними на вулицях. Пасажирам в оновлених салонах стало набагато комфортніше їздити. Усе зроблено гарно і з любов’ю до містян. Важливо тепер, щоб люди не завдавали шкоди трамваям, у яких їм ще їздити", – говорить ще один дніпрянин Вадим Пономаренко.

Нагадаємо, що в Дніпрі оновлюють не тільки трамвайний парк, а й ремонтують полотно. Тільки за останні роки оновили близько 17 тис. метрів.