Дніпро без аеропорту: тендер на проєктування "обіцянки Зеленського" скасували

Тендерний комітет відхилив усі пропозиції з проєктування аеропорту в Дніпрі.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав ексміністр інфраструктури Володимир Омелян. За його словами, тепер Дніпро не отримає аеропорт в обіцяні президентом України Володимиром Зеленським терміни.

За результатами проведеного аукціону, найвигіднішою виявилася пропозиція компанії "Прогресстех-Україна", проте комісія визнала її такою, що не відповідає вимогам тендеру.

"Сьогодні прийшла погана звістка з "ПроЗорро": тендер на проєктування аеропорту в Дніпрі скасовано! Це значить, що тепер новий тендер, і наступний рік команда Зеленського витратить тільки на проєктувальні роботи – у кращому разі. Ні про яке будівництво жодного аеропорту в 2020 році вже взагалі не йдеться!" – повідомив ексміністр.

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Омелян зазначив, що гучні заяви президента побудувати 15 аеропортів за п'ять років є неможливими.

"Оскільки кожен аеропорт будується щонайменше два роки, а реально – три роки, то Зеленському, щоб встигнути за п'ять років побудувати 15 аеропортів, щорічно треба починати будівництво 5-6 аеродромів. Кожна злітна смуга – це приблизно 100 млн дол США, термінал – 30-50 млн дол (термінал може побудувати концесіонер). Що ми маємо на 2020 рік? Зеленський пообіцяв побудувати тільки три аеропорти: у Дніпрі, Мукачево та Ізмаїлі", – пояснив Омелян.

За його словами, грошей в бюджеті вистачить лише на ремонт аеропорту в Ізмаїлі, а будівництва в Мукачево точно не буде.

"Чи є субвенція на Ізмаїльський аеропорт – невідомо. Але в будь-якому разі коштів там вистачить тільки на ремонт, а не на будівництво нового. На Мукачівський – точно немає, бо його фінансування має відбуватися завдяки Програмі розвитку Карпат, кошти на яку не передбачені", – додав ексміністр.

Проект аеропорту в Дніпрі Пресслужба ДніпроОГА

Як писав OBOZREVATEL раніше, будівництво нового аеродрому міжнародного аеропорту в Дніпропетровській області планують розпочати вже влітку 2020 року. Проєкт реконструкції "авіаційної артерії" повністю готовий до втілення в життя.

Над проєктом будуть паралельно працювати ОДА і приватний інвестор. За державні кошти побудують злітно-посадкову смугу – на це в держбюджеті-2020 вже закладено 1 млрд гривень.

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