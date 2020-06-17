Днепрянин перетворив свою квартиру в смітник. Фото, відео

У Дніпрі в полоні сусіда "Плюшкіна" опинилися мешканці житлового масиву "Перемога". Квартира містянина виявилася забита сміттям до стелі.

Нестерпний запах і таргани не давали людям спокійно жити, повідомляє "Дніпро оперативний".

Комунальники прибули в один з багатоповерхових будинків району та почали операцію з порятунку місцевих жителів від смердючої квартири. Пристрасть господаря до непотребу заважала жити всьому під'їзду.

Містянин завалив квартиру сміттям

"Коли відкрили двері, виявили, що квартира до стелі забита сміттям, і мешканець цієї квартири переміщався під стелею. На жаль, ця проблема серйозна - не тільки житлового масиву, але і всієї України. У нас зокрема налічується до ста чоловік, які страждають подібним психосоматичних захворюванням. У нас немає рішення про їх примусову госпіталізацію. З цією проблемою перш за все повинні розібратися родичі людей, які мають подібні захворювання ", - сказав Михайло Лисенко, заступник міського голови Дніпра.

Комунальні працівники, які змогли пробратися крізь гори сміття в квартиру, розповіли, що дихати всередині приміщення просто неможливо. Двокімнатна квартира на першому поверсі практично вся завалена сміттям.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в столиці почали установку контейнерів для роздільного збору відходів в парках. Уже розмістили сім контейнерів з окремими відсіками для скла, пластику і паперу на території парку на Троєщині вздовж проспекту Шухевича.