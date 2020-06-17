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Днепрянин перетворив свою квартиру в смітник. Фото, відео

Життя міста
1,2 т.
Днепрянин перетворив свою квартиру в смітник. Фото, відео

Днепрянин завалив квартиру сміттям

У Дніпрі в полоні сусіда "Плюшкіна" опинилися мешканці житлового масиву "Перемога". Квартира містянина виявилася забита сміттям до стелі.

Нестерпний запах і таргани не давали людям спокійно жити, повідомляє "Дніпро оперативний".

Комунальники прибули в один з багатоповерхових будинків району та почали операцію з порятунку місцевих жителів від смердючої квартири. Пристрасть господаря до непотребу заважала жити всьому під'їзду.

Містянин завалив квартиру сміттям

Містянин завалив квартиру сміттям

"Коли відкрили двері, виявили, що квартира до стелі забита сміттям, і мешканець цієї квартири переміщався під стелею. На жаль, ця проблема серйозна - не тільки житлового масиву, але і всієї України. У нас зокрема налічується до ста чоловік, які страждають подібним психосоматичних захворюванням. У нас немає рішення про їх примусову госпіталізацію. З цією проблемою перш за все повинні розібратися родичі людей, які мають подібні захворювання ", - сказав Михайло Лисенко, заступник міського голови Дніпра.

Комунальні працівники, які змогли пробратися крізь гори сміття в квартиру, розповіли, що дихати всередині приміщення просто неможливо. Двокімнатна квартира на першому поверсі практично вся завалена сміттям.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в столиці почали установку контейнерів для роздільного збору відходів в парках. Уже розмістили сім контейнерів з окремими відсіками для скла, пластику і паперу на території парку на Троєщині вздовж проспекту Шухевича.

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