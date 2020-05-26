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26 травня • оновлено в 15:52
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Дитсадки у Дніпрі частково відкриють з 27 травня

1.1т
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У Дніпрі з 27 травня відкриють двері тільки ті установи для дітей дошкільного віку, які готові до роботи відповідно до рекомендацій МОЗ.

Наразі свою роботу відновлять тільки 13 дитячих садків. Про це повідомляє пресслужба Дніпровської міської ради.

У Дніпрі відкриють садки

У Дніпрі відкриють садки

paidagogos.com

З середи запрацюють такі дитячі садки:

  • АНД район - № 86, 206, 401, 402

  • Індустріальний район - № 181, 219

  • Новокодацький район - № 331 і НВК №103

  • Соборний район - №7, 378

  • Центральний район - НВК №144

  • Чечелівський район - № 163

  • Шевченківський район - № 104

Над графіком поступового відкриття дитячих садків зараз працюють в міській раді. Створюються безпечні умови як для вихованців, так і для працівників дошкільних установ. Співробітники у віці 60 років будуть відсторонені від займаних посад, адже знаходяться в зоні ризику зараження коронавірусом. Наразі це близько 20% персоналу.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що обласна комісія з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області дозволила відновити роботу закладів дошкільної освіти в Кривому Розі, Кам'янському та Павлограді.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
дитячий садок
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