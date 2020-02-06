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7 лютого • оновлено в 08:52
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Аліна Рашевська

Дитсадки Дніпра перейшли на особливий режим роботи: як буде тепер

1.6т
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У період з 6 по 17 лютого в роботу установ дошкільної освіти Дніпра будуть внесені зміни.

Це пов'язано з перевищенням епідемічного рівня захворюваності на грип та гострі респіраторні інфекції. Рішення про переведення дитсадків в особливий режим прийняла міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомили в пресслужбі міської ради Дніпра.

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Так, медичні працівники зобов'язуються щодня проводити огляд вихованців садів, вимірювати їм температуру. Планові профілактичні щеплення в цей період припиняються. Масові дитячі заходи обмежуються або повністю скасовуються.

Дитсадки Дніпра перейшли на особливий режим роботи

Дитсадки Дніпра перейшли на особливий режим роботи

stm.fi/neuvolat

Як зазначила заступниця директорки департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Дар'я Біла, батькам також слід проявити обережність у цьому питанні.

"Дбайте, будь ласка, не тільки про свою дитину, а й про оточуючих. Якщо ваша дитина захворіла, не варто вести її в садок. У разі симптомів ГРВІ або грипу не можна займатися самолікуванням, зверніться до сімейного лікаря", – звернулася Біла.

За офіційними даними, за останній тиждень січня, з 24-го по 30-е, в Дніпрі було зареєстровано 7422 випадки захворюваності на ГРВІ та грип. Показник захворюваності по місту перевищує епідемічний поріг на 31%. Всього з початку 2020 діагноз "грип" було встановлено 249 людям, 98% з них - діти.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі 5 лютого на вулиці Орловській автомобіль Chevrolet скоїв наїзд на школяра. Легковик зачепив дитину на пішохідному переході.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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